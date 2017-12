2.juledag er en branndag

Tre dager peker seg ut i brannstatistikken rundt jul og nyttår, og en av dem overrasker. Lille julaften, 2.juledag og 1.nyttårsdag er det rundt 50 prosent flere branner enn de andre dagene i dette tidsrommet. Bare 1.nyttårsdag har flere branner enn i dag, viser en analyse forsikringsselskapet If har gjort av statistikken for hele forsikringsbransjen over en femårsperiode. – 2.juledag er mange i juleselskaper med god mat og drikke. Tørrkoking, brannsmitte fra levende lys og gnister fra peisen kan dra opp tallene denne dagen, tror kommunikasjonsrådgiver Sigmund Clementz.