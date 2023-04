2-0-seier til Kristiansund mot Kongsvinger

Det ender 2-0 på Nordmøre Stadion, og Kristiansund tok sine første poeng i 1. divisjon på tredje forsøk. Det gir pusterom for hovedtrener Christian Michelsen etter en skjev start på sesongen. KBK dominerte førsteomgangen totalt, og fikk to scoringer av henholdsvis Stokke og Kartum. Andre omgang ble ble en mindre innholdsrik affære. KIL kom mer inn i kampen uten å klare å produsere alt for mye, mens KBK hadde grei kontroll. De spilte seg til de største sjansene også i denne omgangen, men flere mål ble det ikke. Kristiansund har nå gått fra i ligge helt i bunnen av tabellen og opp til en ellevteplass etter tre kamper.