1,4 millionar kroner ekstra i drift

Regjeringa vil gi 1,4 millionar kroner ekstra i driftstilskot til Nynorsk kultursentrum i Ørsta for å etablere Vinje-senteret for dikting og journalistikk. Saman med løyvingar frå fylket og kommunen gjer det at vi kan doble staben frå to til fire i Vinje, seier direktør Per Magnus F. Sandsmark i ei pressemelding