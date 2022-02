190 millionar i mindreforbruk på Nordøyvegprosjeket

Prosjektet Nordøyvegen er venta å bli 190 millionar kroner rimelegare enn planlagt.

Prosjektleiar for Nordøyvegen, Marianne Nærø, trekkar fram ein god kontraktgjennomføring når ho forklarer kvifor Nordøyvegprosjektet har eit mindreforbruk:

– Vi la ikkje opp til at det var den billigaste entreprenøren som skulle få jobben, men den som hadde det beste forholdet mellom pris og kvalitet. Skanska leverte kontrakten som vi vurderte hadde mest meirverdi, og det har dei no bevist, både ved at vi delopna før tida, og at vi no ser at vi har pengar til overs. Det er kombinasjonen av den gode kontrakten, riktig bemanning på alle frontar både hos oss og hos entreprenøren, og eit godt samarbeid i heile byggeprosessen, som er forklaringa, seier Nærø.