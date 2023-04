19 vil bli kommunalsjefar

19 personar har søkt på stillingar som kommunalsjefar i nye Haram kommune. Ni personar har søkt på jobben som ny kommunalsjef for skule og barnehage. Ti personar har søkt om å bli kommunalsjef for helse og omsorg, men to av desse har trekt seg. Den påtroppande kommunedirektøren håpar å få tilsett dei nye kommunalsjefane i byrjinga av mai.

Haram kommune vart slått saman med Ålesund i 2017, og er den første tvangssamanslåtte kommunen som no får skilje seg. Dei skal bli eigen kommune igjen i 2024.