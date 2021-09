19 nye smittetilfelle

Ålesund kommune fekk i går 1. september meldt 19 nye smittetilfelle med koronavirus.

Åtte av desse tilhøyrer eit smitteutbrot ved Vard Søviknes. Både isolerte og nærkontaktar er flytta til Trohaugen, Vestnes. Det er no omfattande smittesporing og testing ved verftet.

Sju av dei resterande har kjend smitteveg.

To smittetilfelle er relatert til innreise frå utlandet.

For to er smittevegen ukjend og det blir jobba med smittesporing.

Kommunen opplyser at smitten no aukar i tenåringsgruppa og blant uvaksinerte. – Det er viktig at alle avgrensar sosial kontakt og reduserer talet på nærkontaktar. Følg smittevernreglane og ha lav terskel for å bestille test, seier kommuneoverlege Olav Mestad.