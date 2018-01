19 innmeldte mobbesaker

Elevundersøkelsen for 2017 viser at 6,6 prosent av norske elevar blir mobba to til tre gonger i månaden eller oftare. I perioden 1. august og 31. desember 2017 fekk Fylkesmannen i Møre og Romsdal inn 19 meldingar om mobbesaker her i fylket. Buskerud hadde færrast med 11 saker medan Oslo og Akershus ligg på topp med 95 saker.