189 nye smittetilfeller i Ålesund

Ålesund kommune har fått 189 nye koronasmittede fra mandag 3.januar og frem til og med onsdag. Det opplyser kommunen i ei pressemelding. Kommunen opplyser også at testing av skoleelever førte til 13 positive hurtigtester. – Dette er et relativt lavt tall, opplyser kommuneoverlege Alexander Drabløs Wiig. Han sier at det er unge voksne som dominerer smittebildet med 43 prosent av alle registrerte tilfeller.