18 kjørte for fort

En mista lappen i en fartskontroll som UP gjennomførte på Valderøya i Giske etter å ha kjørt i 131 km/t i 80-sona.. Hele 17 bilførere fikk forenkla forelegg i kontrollen, opplyser politiet. Et forelegg ble utstedt for ulovlig bruk av mobiltelefon.