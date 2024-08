18 fikk bøter i Gjemnes

Utrykningspolitiet har hatt fartskontroll ved Gjøsundhaugen på E39 i Gjemnes i ettermiddag. 17 fikk bøter for for høy fart. Høyeste fart var 114 km/t i 80-sonen. I tillegg fikk en bilfører bot for uaktsom forbikjøring.