17 nye smittetilfeller i Ålesund

Ålesund kommune fikk onsdag melding om 17 nye koronasmittetilfeller. I tillegg fikk de melding om to smittede som bor i Giske kommune. 11 av de smittede er relatert til et smitteutbrudd ved ei bedrift i Ålesund kommune. Dette er et utbrudd som er identifisert etter smittesporing og massetesting, opplyser kommunen. På grunn av utbruddet i bedriften må personer ved Stokke barnehage på Ellingsøya og SFO ved Lerstad skole i karantene.

To av de smittede har fått påvist smitte etter innreise fra utlandet. For to personer er smitteveien så langt ukjent.