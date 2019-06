162 uavhengige lister stiller til val i haust – Bjarne toppar to av dei

Få kjenner dei uavhengige listene betre enn Bjarne Kvalsvik frå Herøy på Sunnmøre. Han toppar både Folkelista i Herøy i kommunevalet og Uavhengig liste for Sunnmøre i fylkestingsvalet. Han ser mange fordelar med dei uavhengige listene.

– Vi slepp å bli styrte ovanfrå og slepp å kome på kollisjonskurs med eige parti. Kva Høgre gjer eller kva dei på Nordmøre meiner treng vi ikkje om å ta omsyn til, seier Kvalsvik.

Han hadde bak seg periodar i kommunestyret for både KrF og Senterpartiet, men fann seg ikkje til rette. I 2003 vart Folkelista stifta, med kampen for grendeskulane som den viktigaste saka.

148 i kommunevalet

Kvalsvik sat også på fylkestinget for Sunnmørslista Tverrpolitisk liste for Sunnmøre, men intern usemje førte til at Herøy-mannen gjekk ut. Han skipa derfor Uavhengig liste for Sunnmøre i 2015 og overraska mange ved å kome inn på fylkestinget.

– Vi på den gamle sunnmørslista klarte ikkje å samarbeide, innrømmer Kvalsvik.

Han er nok unik i norsk samanheng, men det er ikkje fenomenet med dei lokale listene.

Ei fersk oversikt NRK har laga (sjekk faktaboksane nedst i saka) viser at 148 lokale lister stiller til val i haust på kommunenivå. I tillegg kjem ni lister på fylkesnivå og fem samiske lister. Det betyr 162 uavhengige lister til saman.

Desse kjem altså i tillegg Arbeidarpartiet, Høgre, Venstre, Framstegspartiet, KrF, SV, Senterpartiet, Raudt og Miljøpartiet Dei Grøne – og ei rekkje parti som ikkje har stortingsplass, som Pensjonistpartiet, Helsepartiet, Partiet Dei Kristne, Piratpartiet og mange andre.

Skulekamp og bompengar

Spennvidda blant dei uavhengige listene er stor. «Folkeaksjonen Nei til mer bompenger» stiller liste i fleire kommunar og fylke. I Tvedestrand i Agder stiller «Xtra-lista». I Larvik i Vestfold har dei «Bedre Larvik». I Østfold (snart Viken) finn vi «Hvaler Styrbord​​».

Einar Busterud har vore ordførar i Hamar i fire periodar som representant for «By- og bygdelista». Foto: Knut Røsrud / NRK

I Buskerud vart «Kongsberglista for en attraktiv kommune» største parti i 2015 og prøver igjen i år.

«By- og bygdelista» i Hamar har faktisk hatt ordføraren i fire periodar. «Optimum – borgerlig bygdeliste» i Namsskogan har tradisjonar over 50 år tilbake.

Trym Aafløy er førstekandidat for «Folkeaksjonen Nei til mer bompenger» i Bergen og tredjekandidat til fylkestingsvalet i Vestland. Foto: Leif Rune Løland / NRK

I Sarpsborg kallar ei liste seg rett og slett «Det rette parti».

Inger Staxrud var ordførar for Gran bygdeliste i Gran i Oppland mellom 2007 og 2011. Lista fekk igjen ordføraren i 2015: Willy Westhagen. Foto: Anne Marie Hvattum / NRK

Ifølgje Bjarte Folkestad, valforskar ved Høgskulen i Volda, kan dei lokale uavhengige listene vere ein protest mot det etablerte. Men det kan også vere andre grunnar til at dei blir etablerte.

– Det kan vere personar som ikkje kjem så høgt opp på listene til dei etablerte partia som dei ønskjer, og derfor heller startar si eiga liste. Listene kan vere saksorienterte, og handle om til dømes skulenedleggingar eller bompengar, seier Folkestad.

– Forbausande stabilt

Folkestad har forska på lokale lister. Tala på lokale lister har ifølgje Folkestad vore overraskande stabile. Etter ein topp på slutten av 90-talet då det var om lag 45 prosent av kommunane i Norge som hadde lokale lister, har prosenten stabilisert seg på rundt 30 dei siste vala.

Og trass i at mange kommunar slår seg saman frå 1. januar 2020 er talet på lokale lister nesten det same som i 2015 – 148 mot 150 den gongen.

– Stabiliteten overraskar oss. Men om vi dykkar under tala ser vi at det er litt gjennomtrekk i kommunane. Nokre kommunar har lokale lister den eine valet, men ikkje det neste – og omvendt. Fenomenet med lokale lister er levedyktig, for ein skulle eigentleg tru at dei skulle forsvinne over tid, seier Bjarte Folkestad.

– Lettare å få gjennomslag

Odd A. Folkestad har erfaringar frå både etablerte parti og lokale lister. Han sat tre periodar i kommunestyret i Volda for Venstre på 70- og 80-talet. Då han vende tilbake i kommunestyret i 2011 var det for «Ferjelista». I 2015 vart Folkestad derimot valt inn for Framstegspartiet. Ein intern konflikt i vinter gjorde at veteranen braut ut. No er han ordførarkandidat for den ferske «Voldalista».

Odd A. Folkestad har lang erfaring frå både etablerte parti og lokale lister. Etter ein intern strid i Framstegspartiet i vinter trekte han seg frå kommunestyregruppa. No er han ordførarkandidat for «Voldalista». Foto: Einar Orten Trovåg / NRK

– Dei i dei vanlege partia bryr seg ofte meir om kva som står på partiprogramma laga i Oslo enn kva som er den lokale folkemeininga. Det er også lettare å få gjennomslag frå ei partipolitisk nøytral liste, meiner Odd A. Folkestad.

Som skryt av å ha ei liste med folk frå forskjellige parti, i tillegg til folk som aldri har vore involvert i politikk.

Flest i Nordland

Ingen fylke har fleire uavhengige lister i kommunevalet enn Nordland. Der er det heile 29 slike lister. Og i Vevelstad har dei faktisk ingen parti, berre Samarbeidslista og Kommunelista.

Listetoppane slit med å forklare kva som eigentleg er forskjellen på listene.

– Godt spørsmål. Eg har ikkje noko godt svar på det akkurat no, seier Torhild Haugan, listetopp for Samarbeidslista.

Haugan legg til at begge listene er opptekne av samferdselsprosjekt, men kanskje ikkje på dei same plassane i kommunane.

– Det er like mykje usemje internt i listene som det er mellom dei to listene. Vi ser fram til å samarbeide med Samarbeidslista også etter valet. Vi er stort sett einige om det meste, seier John-Arne Nilsen, listetopp for Kommunelista.

Nilsen skulle helst sett at det var fleire lister i kommunen, og synest det er synd at Arbeidarpartiet ikkje stiller denne gongen.

SAMARBEIDER: Torhild Haugan på Samarbeidslista og John-Arne Nilsen på Komunelista representerer dei to einaste listene i Vevelstad. – Sånn er det i små kommunar, seier Nilsen. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Kjem til byane

Dei lokale listene kjem og går, men ifølgje valforskar Bjarte Folkestad ser han ei vesentleg endring. Lokale lister var tidlegare vanlegast små stader. No er fenomenet i ferd med å spreie seg til dei store byane.

Bjarte Folkestad, valforskar ved Høgskulen i Volda, seier at talet på lokale uavhengige lister i Norge har vore overraskande stabilt. Foto: Trond Vestre / NRK

– Det er ein tendens som blir spennande å følgje med på. Kanskje vil det bety at vi får like mange eller kanskje til og med endå fleire lokale listar i tida som kjem. Kommunereforma som kjem no kan i seg sjølv generere misnøye, og dermed då potensial for lokale lister, vurderer Bjarte Folkestad.

Bjarne Kvalsvik i Herøy forstår at mange synest det kan bli for mange lister, men han ser ingen veg tilbake.

– Vi er ikkje bundne av Erna Solberg eller Jonas Gahr Støre, seier Kvalsvik og smiler breitt.

Lokale uavhengige lister Ekspandér faktaboks 148 lokale lister stiller i kommunevalget i 2019.

Denne oversikten er kommunevis, dvs. at når Folkeaksjonen Nei til mer bompenger stiller i fire kommuner i Rogaland så teller disse som fire lister.

To av kommunene i landet har tre lokale lister (Røst og Hemnes – begge i Nordland). 18 av kommunene har to lister.

13 av de lokale listene i kommunene er aksjonslister mot bompenger.

Det er store forskjeller mellom fylkene: Nordland (29), Oppland (15), Rogaland (13), Trøndelag (13), Troms (12), Hedmark (11), Hordaland (10), Buskerud (9), Møre og Romsdal (8), Agder (6), Østfold (5), Akershus (5), Finnmark (5), Telemark (4), Vestfold (1), Sogn og Fjordane (1), Oslo (1).

Ni regionale lister stiller til fylkestingsvalget i 2019. Møre og Romsdal har tre lister med geografi som utgangspunkt. Fire av fylkene har aksjonslister mot bompenger.

I tillegg kommer fem samiske lister, alle i Finnmark.

Uavhengige lister i Troms og Finnmark Ekspandér faktaboks Fylkestinget: Nordkalottfolket. Er representert i sametinget. Lista er en videreføring av den tidligere Finnmarkslista. Kommunene i Troms: Lyngen Tverrpolitiske Liste (Lyngen kommune). Stilte første gang ved valget i 2015 og har hatt ordføreren 2015–2019.

(Lyngen kommune). Stilte første gang ved valget i 2015 og har hatt ordføreren 2015–2019. Samhold Lyngen (Lyngen kommune). Stilte første gang ved valget i 2015.

(Lyngen kommune). Stilte første gang ved valget i 2015. Gratangen tverrpolitiske Liste. Har eksistert langt tilbake i tid, men forsvant. Har gjenoppstått i 2019 med en tidligere Ap-politiker på topp.

Har eksistert langt tilbake i tid, men forsvant. Har gjenoppstått i 2019 med en tidligere Ap-politiker på topp. Gratangen Fellespolitisk Liste . Stilte første gang i 2015 og fikk inn to representanter.

. Stilte første gang i 2015 og fikk inn to representanter. Kv æ nangen bygdeliste . Ny liste i 2019.

. Ny liste i 2019. Hinn ø ysiden tverrpolitiske liste (Tjeldsund kommune). Har lang fartstid i Tjeldsund kommune. Fikk inn tre representanter i 2015. Blir videreført i nye Tjeldsund kommune som er et resultat av en sammenslåing mellom Tjeldsund og Skånland.

(Tjeldsund kommune). Har lang fartstid i Tjeldsund kommune. Fikk inn tre representanter i 2015. Blir videreført i nye Tjeldsund kommune som er et resultat av en sammenslåing mellom Tjeldsund og Skånland. Karls ø y fellesliste (Karlsøy). Videreføring av Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy som har ordføreren i Karlsøy 2015–2019.

(Karlsøy). Videreføring av Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy som har ordføreren i Karlsøy 2015–2019. Senjalista (Senja kommune). Lista er en videreføring av Lenviklista i nye Senja kommune som er et resultat av en sammenslåing av Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy.

(Senja kommune). Lista er en videreføring av Lenviklista i nye Senja kommune som er et resultat av en sammenslåing av Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy. Tverrpolitisk liste for Storfjord (Storfjord kommune). Ble største parti 2015 og har ordføreren 2015–19 (Knut Jentoft).

(Storfjord kommune). Ble største parti 2015 og har ordføreren 2015–19 (Knut Jentoft). Samlingslista i Sørreisa (Sørreisa kommune). Ble etablert før valget i 2007 av utbrytere fra Arbeiderpartiet.

(Sørreisa kommune). Ble etablert før valget i 2007 av utbrytere fra Arbeiderpartiet. Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (Tromsø kommune). Protestliste mot bompenger.

(Tromsø kommune). Protestliste mot bompenger. By- og landlista (Tromsø kommune). Etablert før valget i 2015 etter strid i Senterpartiet, men fikk lav oppslutning i valget. Har markert seg mot bompenger. Kommunene i Finnmark: Karasjoklista (Karasjok kommune). Ble etablert før valget i 2011. Har markert seg i spørsmålet om kollektiv bruksrett over utmarka i kommunen.

(Karasjok kommune). Ble etablert før valget i 2011. Har markert seg i spørsmålet om kollektiv bruksrett over utmarka i kommunen. Lebesby Tverrpolitiske liste (Lebesby kommune). Ble etablert før valget i 2015 og ble nest største parti i Lebesby kommune.

(Lebesby kommune). Ble etablert før valget i 2015 og ble nest største parti i Lebesby kommune. Sentrumslista (Gamvik kommune). Ny liste i 2019. Har utgått fra Senterpartiet, noe som har ført til påstander om at Senterpartiet i praksis stiller to lister i Gamvik.

(Gamvik kommune). Ny liste i 2019. Har utgått fra Senterpartiet, noe som har ført til påstander om at Senterpartiet i praksis stiller to lister i Gamvik. Nesseby Tverrpolitisk Liste (Nesseby kommune). Har lang fartstid i lokalpolitikken i Nesseby. Hadde ordføreren 1999–2003.

(Nesseby kommune). Har lang fartstid i lokalpolitikken i Nesseby. Hadde ordføreren 1999–2003. Porsanger Tverrpolitiske Liste (Porsanger kommune). Ble etablert før valget i 2015 på grunn av trusselen om å legge ned skolene i Børselv og Billefjord, og aldershjemmet Solbrått i Børselv. Samiske parti og lister: Samefolkets parti (Karasjok, Kautokeino, Nesseby)

Flyttsamelista (Karasjok, Kautokeino)

Arja (Karasjok)

Fastboendes Liste (Kautokeino)

Samelista i Tana (Tana)

Uavhengige lister i Nordland Ekspandér faktaboks Fylkestinget: Ingen Kommunene: By og land Tverrpolitisk liste (Alstadhaug kommune). Ny liste i 2019 etablert i protest mot nedleggelse av sykehuset i Sandnessjøen.

(Alstadhaug kommune). Ny liste i 2019 etablert i protest mot nedleggelse av sykehuset i Sandnessjøen. Flakstad distriktsliste (Flakstad kommune). Har lang fartstid i lokalpolitikken i Flakstad og har hatt ordføreren i lange perioder.

(Flakstad kommune). Har lang fartstid i lokalpolitikken i Flakstad og har hatt ordføreren i lange perioder. Lofotlista (Flakstad kommune). Ny liste i 2019 som vil slå sammen Flakstad med nabokommunene.

(Flakstad kommune). Ny liste i 2019 som vil slå sammen Flakstad med nabokommunene. Gildesk å llista (Gildeskål kommune). Ny liste i 2019 som toppes av Ap-ordføreren siden 2011, Petter Jørgen Pedersen.

(Gildeskål kommune). Ny liste i 2019 som toppes av Ap-ordføreren siden 2011, Petter Jørgen Pedersen. Tverrpolitisk liste for Evenes (Evenes kommune). Ny liste i 2019 etablert med utgangspunkt i kommunesenteret Bogen.

(Evenes kommune). Ny liste i 2019 etablert med utgangspunkt i kommunesenteret Bogen. Hattfjelldal bygdeliste (Hattfjelldal kommune). Ble etablert før valget i 2015 og fikk inn tre representanter i kommunestyret.

(Hattfjelldal kommune). Ble etablert før valget i 2015 og fikk inn tre representanter i kommunestyret. Tverrpolitisk liste for S ø mna (Sømna kommune). Ble etablert før valget i 2011. Avløste en tidligere bygdeliste som ble etablert i 1995 med utgangspunkt i folk fra Arbeiderpartiet.

(Sømna kommune). Ble etablert før valget i 2011. Avløste en tidligere bygdeliste som ble etablert i 1995 med utgangspunkt i folk fra Arbeiderpartiet. Her ø y bygdeliste (Herøy kommune). Ny liste i 2019 etablert i kjølvannet av helsehussaken der kommunen har ligget i en rettslig strid med utbygger.

(Herøy kommune). Ny liste i 2019 etablert i kjølvannet av helsehussaken der kommunen har ligget i en rettslig strid med utbygger. Bindalslista (Bindal kommune). Ny liste i 2019. Lista er en lokal fellesliste for Høyre, Venstre og SV.

(Bindal kommune). Ny liste i 2019. Lista er en lokal fellesliste for Høyre, Venstre og SV. Beiarn bygdeliste (Beiarn kommune). Stilte første gang i 1999. Hadde ordføreren 2007–2011.

(Beiarn kommune). Stilte første gang i 1999. Hadde ordføreren 2007–2011. Saltdalslista (Saltdal kommune). Ble etablert før valget i 2015 og fikk inn fire representanter i kommunestyret. Kamp mot sammenslåing og for egen legevakt har vært to viktige fanesaker.

(Saltdal kommune). Ble etablert før valget i 2015 og fikk inn fire representanter i kommunestyret. Kamp mot sammenslåing og for egen legevakt har vært to viktige fanesaker. Hemneslista (Hemnes kommune). Etablert av Øistein Meier Johannessen som har vært kommunestyrerepresentant for flere lokale lister. Han varslet om Terra-skandalen. Meier Johannessen som er en kjent aksjonist, grunnla Samfunnspartiet i 1985.

(Hemnes kommune). Etablert av Øistein Meier Johannessen som har vært kommunestyrerepresentant for flere lokale lister. Han varslet om Terra-skandalen. Meier Johannessen som er en kjent aksjonist, grunnla Samfunnspartiet i 1985. Hemnes samfunnsdemokratiske folkeparti (Hemnes kommune). Liste etablert i protest mot Hemnes Ap.

(Hemnes kommune). Liste etablert i protest mot Hemnes Ap. Sosialdemokratene i Hemnes (Hemnes kommune). Lokal liste etablert av utbrytere fra Arbeiderpartiet i Hemnes.

(Hemnes kommune). Lokal liste etablert av utbrytere fra Arbeiderpartiet i Hemnes. Vefsn Tverrpolitiske parti (Vefsn kommune). Ble etablert før valget i 2015 med utgangspunkt i Drevja og i protest mot bompenger.

(Vefsn kommune). Ble etablert før valget i 2015 med utgangspunkt i Drevja og i protest mot bompenger. Moskenes bygdeliste (Moskenes kommune). Har lang fartstid i lokalpolitikken og har hatt ordføreren 2015–2019.

(Moskenes kommune). Har lang fartstid i lokalpolitikken og har hatt ordføreren 2015–2019. Moskenes Fellesliste (Moskenes kommune). Stilte i mange år og hadde ordføreren i 16 år frem til 2003 (Geir Wulf-Nilsen). Dukket opp igjen i 2007 og hadde ordføreren 2011–2015 (Geir Wulf-Nilsen).

(Moskenes kommune). Stilte i mange år og hadde ordføreren i 16 år frem til 2003 (Geir Wulf-Nilsen). Dukket opp igjen i 2007 og hadde ordføreren 2011–2015 (Geir Wulf-Nilsen). Rødøy Fellesliste (Rødøy kommune). Stilte første gang til valg i 1987. Har hatt varaordføreren i Lurøy siden 1999.

(Rødøy kommune). Stilte første gang til valg i 1987. Har hatt varaordføreren i Lurøy siden 1999. Nesna borgerlige Fellesliste (Nesna kommune). Ny liste i 2019.

(Nesna kommune). Ny liste i 2019. Felleslista i Fauske (Fauske kommune). Har lang fartstid i lokalpolitikken i Fauske. Gjorde et brakvalg i 2015 og fikk ordføreren.

(Fauske kommune). Har lang fartstid i lokalpolitikken i Fauske. Gjorde et brakvalg i 2015 og fikk ordføreren. Melbu og omegn Samarbeidsliste (Hadsel kommune). Ble etablert før valget i 2011.

(Hadsel kommune). Ble etablert før valget i 2011. Samarbeidslisten i Vevelstad (Vevelstad kommune). Har hatt ordføreren i Vevelstad siden 1999. Samarbeidslisten og Kommunelista blir de to eneste som stiller til valg i 2019 etter at Ap ikke klarte å stille liste.

(Vevelstad kommune). Har hatt ordføreren i Vevelstad siden 1999. Samarbeidslisten og Kommunelista blir de to eneste som stiller til valg i 2019 etter at Ap ikke klarte å stille liste. Kommunelista i Vevelstad (Vevelstad kommune). Har lang fartstid i lokalpolitikken. Besto opprinnelig av folk fra Senterpartiet, Kystpartiet og uavhengige. Samarbeidslisten og Kommunelista blir de to eneste som stiller til valg i 2019 etter at Ap ikke klarte å stille liste.

(Vevelstad kommune). Har lang fartstid i lokalpolitikken. Besto opprinnelig av folk fra Senterpartiet, Kystpartiet og uavhengige. Samarbeidslisten og Kommunelista blir de to eneste som stiller til valg i 2019 etter at Ap ikke klarte å stille liste. Samarbeidslista R ø dt, Senterpartiet og partiuavhengige fiskere (Røst kommune). Ny liste i 2019.

(Røst kommune). Ny liste i 2019. R ø st Samarbeidsliste (Røst kommune). Ny liste i 2019.

(Røst kommune). Ny liste i 2019. Sentrumslista Ny Tid (Røst kommune). Videreføring av Sentrumslista som har lang tradisjon i lokalpolitikken og som har hatt ordføreren i lange perioder.

(Røst kommune). Videreføring av Sentrumslista som har lang tradisjon i lokalpolitikken og som har hatt ordføreren i lange perioder. V æ r ø ylista (Værøy kommune). Ble etablert i 2015.

(Værøy kommune). Ble etablert i 2015. Fellesliste for V æ r ø y (Værøy kommune). Værøy kommune har lange tradisjoner for felleslister bestående av flere partier.

(Værøy kommune). Værøy kommune har lange tradisjoner for felleslister bestående av flere partier. Vegalista (Vega kommune). Ny liste i 2019 etablert som et borgerlig alternativ i Vega kommune.

Uavhengige lister i Trøndelag Ekspandér faktaboks Fylkestinget: Ingen. Kommunene: Heimlista (Heim kommune). Lista er en videreføring av Hemnelista som ble etablert i 1988 etter en intern strid i SV.

(Heim kommune). Lista er en videreføring av Hemnelista som ble etablert i 1988 etter en intern strid i SV. Tverrpolitisk liste for Halsa (Heim kommune). Ny liste i 2019 etter at Hemne og Halsa slår seg sammen til Heim kommune. Tidligere Ap-politiker i Halsa, Einar Vaagland, står i bresjen for lista. Vaagland som var sterkt imot sammenslåing med Hemne, har meldt seg ut av Ap.

(Heim kommune). Ny liste i 2019 etter at Hemne og Halsa slår seg sammen til Heim kommune. Tidligere Ap-politiker i Halsa, Einar Vaagland, står i bresjen for lista. Vaagland som var sterkt imot sammenslåing med Hemne, har meldt seg ut av Ap. Sm åbylista Orkland (Nye Orkland kommune). Lista er en videreføring av Småbylista Orkdal som ble etablert før 2011-valget i Orkdal kommune. Nye Orkland kommune er et resultat av sammenslåing mellom Agdenes, Meldal, Orkdal og deler av Snillfjord.

(Nye Orkland kommune). Lista er en videreføring av Småbylista Orkdal som ble etablert før 2011-valget i Orkdal kommune. Nye Orkland kommune er et resultat av sammenslåing mellom Agdenes, Meldal, Orkdal og deler av Snillfjord. Mer åker tverrpolitiske Liste (Meråker kommune). Lista som ble dannet i 1995 i protest mot eiendomsskatt, var størst i Meråker i 2015.

(Meråker kommune). Lista som ble dannet i 1995 i protest mot eiendomsskatt, var størst i Meråker i 2015. R øroslista (Røros kommune). Oppsto opprinnelig som ei liste for vern av Femundsmarka. Partiets fremste politiker er den tidligere rådmannen i Røros.

(Røros kommune). Oppsto opprinnelig som ei liste for vern av Femundsmarka. Partiets fremste politiker er den tidligere rådmannen i Røros. Buviklista (Skaun kommune). Har lang fartstid i lokalpolitikken i Skaun. Oppsto som følge av uro rundt de gamle kommunegrensene.

(Skaun kommune). Har lang fartstid i lokalpolitikken i Skaun. Oppsto som følge av uro rundt de gamle kommunegrensene. Seter krets (Osen kommune). Osen kommune har en tradisjon for lokale lister som går tilbake til 1960- og 70-årene. I 2015 var Seter kretsliste den eneste lokale lista som stilte til valg.

(Osen kommune). Osen kommune har en tradisjon for lokale lister som går tilbake til 1960- og 70-årene. I 2015 var Seter kretsliste den eneste lokale lista som stilte til valg. Optimum – borgerlig bygdeliste (Namsskogan kommune). Lista har bakgrunn i Frie velgere som har stilt egen valgliste eller deltatt på felleslister ved alle kommunestyrevalg siden 1967.

(Namsskogan kommune). Lista har bakgrunn i Frie velgere som har stilt egen valgliste eller deltatt på felleslister ved alle kommunestyrevalg siden 1967. Framtida Holtålen (Holtålen kommune). Ny liste i 2019.

(Holtålen kommune). Ny liste i 2019. Kommunelista (Indre Fosen kommune). Ny liste i 2019 med utgangspunkt i Rissa som lista mener er blitt tapende part i den nye kommunen. Indre Fosen kommune er et resultat av en sammenslåing av Rissa kommune og Leksvik kommune i 2018.

(Indre Fosen kommune). Ny liste i 2019 med utgangspunkt i Rissa som lista mener er blitt tapende part i den nye kommunen. Indre Fosen kommune er et resultat av en sammenslåing av Rissa kommune og Leksvik kommune i 2018. Melhuslista (Melhus kommune). Ble etablert før valget i 2015 av utbrytere fra Høyre.

(Melhus kommune). Ble etablert før valget i 2015 av utbrytere fra Høyre. Bygdelista i Midtre Gauldal (Midtre Gauldal kommune). Ble etablert før valget i 1999. Fikk varaordføreren etter valget i 2015.

(Midtre Gauldal kommune). Ble etablert før valget i 1999. Fikk varaordføreren etter valget i 2015. Samarbeidslista i Røyrvik. (Røyrvik kommune). Har lang tradisjon i Røyrvik og har hatt ordføreren i flere perioder. Består av frie velgere, H, KrF, Sp og V.

Uavhengige lister i Innlandet Ekspandér faktaboks Fylkestinget: Ingen. Kommunene i Oppland: Dovrelista (Dovre). Lista stilte for første gang i 2015.

Bygdelista Vestre Slidre (Vestre Slidre). Lista fikk ordføreren (Eivind Brenna) etter valget i 2015. Var tidligere en del av en fellesliste som hadde ordføreren i Vestre Slidre 1999–2011 (Eivind Brenna).

Gran bygdeliste (Gran). Lista fikk ordføreren (Willy Westhagen) etter valget i 2015. Ble etablert i 2007 på grunn av planer om skolesammenslåing, hadde også ordføreren 2007–2011 (Inger Staxrud).

Bygdelista i Vang (Vang kommune). Ble etablert før valget i 1999.

S ø ndre Land bygdeliste (Søndre Land kommune). Ble etablert før valget i 1995. Hadde ordføreren i Søndre Land 1999–2011. Fikk inn fire representanter i kommunestyret og var nest største parti i 2015.

Lomlista (Lom kommune). Ble etablert før valget i 2011 etter en nominasjonsstrid i Bygdelista for Lom.

Bygdelista for Lom (Lom kommune). Har lang fartstid og hadde ordføreren i Lom 1999–2003.

Bygdelista for Nordre Land (Nordre Land kommune). Ble etablert før valget i 1999, men har hatt gradvis synkende oppslutning siden.

Tverrpolitisk kommuneliste for S ø r-Aurdal (Sør-Aurdal kommune). Har eksistert siden valget i 2003. Kom inn med to representanter i 2015.

Folkelista for Etnedal (Etnedal kommune). Ny liste i 2019 som toppes av en tidligere Høyrepolitiker i Etnedal.

Bygdelista i Gausdal (Gausdal kommune). Ble etablert i 1995 som et alternativ til de etablerte politiske partiene. Hadde varaordføreren 1995–2003. Gjorde sitt beste valg i 2007 med 24, 7 prosent, men har siden hatt synkende oppslutning.

Tverrpolitisk liste for Ringebu (Ringebu kommune). Ble etablert i 2011 etter en intern strid i Ap og ble største parti i Ringebu i 2011. Gikk kraftig tilbake i 2015.

Bygdelista i Skj å k (Skjåk kommune). Har lang fartstid i lokalpolitikken i Skjåk og hadde varaordføreren i 2011. Klarte ikke å stille liste i 2015, men gjør comeback nå. Bygdelista sin førstekandidat var Ap sin førstekandidat i 2015.

S ø r-Fron bygdaliste (Sør-Fron kommune). Ble etablert i 1987, stilte ikke til valg i 2003 og 2007, men kom tilbake og fikk varaordføreren i 2011.

Bygdalista for tverrpolitisk samarbeid i Vågå (Vågå kommune). Har lang fartstid i lokalpolitikken i Vågå. Fikk varaordføreren etter valget i 2015. Kommunene i Hedmark: S ø r-Odal bygdeliste (Sør-Odal kommune). Lista var ny i 2015, fikk 20,2 prosent og kom inn i kommunestyret med fem representanter.

Folkelista i Våler som er etablert av utbrytere fra Ap med tidligere ordfører Kjell Konterud i spissen.

Bygdeliste for Grue kommune (Grue kommune). Lista er ny i 2019. En tidligere Høyre-politiker står i bresjen for lista.

Samlingslista for Engerdal (Engerdal kommune). Har vært en samarbeidsliste for Senterpartiet og Venstre siden 1987. Har hatt ordføreren siden 2003.

Pensjonistpartiet/Team Elverum (Elverum kommune). Team Elverum ble dannet i 2009 etter en intern strid i Arbeiderpartiet. Stiller fellesliste sammen med Pensjonistpartiet i 2019.

Samarbeidslista i Folldal (Folldal kommune). Ble etablert før valget i 2015 og gjorde et brakvalg. Rådmannen som ble sparket i 2013 (Brit Framnæss), ble varaordfører i 2015.

By- og bygdelista i Hamar (Hamar kommune). Har hatt ordføreren i Hamar 1999–2011 (Einar Busterud) og 2015–2019 (Einar Busterud). Lista ble etablert som et resultat av at Vang ble slått sammen med Hamar i 1991.

Ringsakerlista (Ringsaker kommune). Ble etablert i 2006 på grunn av misnøye med sammensetningen av kommunestyret. Det har vært mye intern strid i partiet det siste halve året og flere av politikerne har meldt seg ut.

N æ rmilj ø lista Ottestad (Stange kommune). Lista er ny i 2019. Etablert blant annet på grunn av misnøye med Ottestad sin representasjon i kommunestyret. Vi ha en tredje barneskole på Ottestad.

Bygdelista i Stange (Stange kommune). Ble etablert før valget i 1999.

Bygdelista Vålers framtid (Våler kommune). Etablert før valget i 2015.

Uavhengige lister i Møre og Romsdal Ekspandér faktaboks Fylkestinget: Nordmørslista . Ble etablert før fylkestingsvalget i 2015 og kom inn med fire representanter i fylkestinget.

. Ble etablert før fylkestingsvalget i 2015 og kom inn med fire representanter i fylkestinget. Sunnm ørslista – Tverrpolitisk liste for Sunnmøre . Fikk sitt store gjennombrudd i fylkestingsvalget i 1991. Har gradvis mistet oppslutning. Lista sprakk og to av representantene meldte seg ut i perioden 2011–2015.

. Fikk sitt store gjennombrudd i fylkestingsvalget i 1991. Har gradvis mistet oppslutning. Lista sprakk og to av representantene meldte seg ut i perioden 2011–2015. Uavhengig Liste for Sunnmøre. Etablert før fylkestingsvalget i 2015 av utbrytere fra Sunnmørslista. Kommunene: Å lesundlista Tverrpolitisk liste for Å lesund (Ålesund kommune). Er en videreføring av Tverrpolitisk liste som ble etablert før 1995-valget, og hadde ordføreren i Ålesund 1995–1999.

Nordm ø rslista (Kristiansund kommune). Stilte i fylkestingsvalget i 2015 (Fire representanter kom inn) og i stortingsvalget i 2017 (ingen kom inn), men er ny i kommunevalget i Kristiansund. Har som kampsak ar Nordmøre bør bli en del av Trøndelag.

Nordm ø rslista (Aure kommune). Stilte i fylkestingsvalget i 2015 (Fire representanter kom inn) og i stortingsvalget i 2017 (ingen kom inn), men er ny i kommunevalget i Aure. Har som kampsak at Nordmøre bør bli en del av Trøndelag.

Folkelista i Hareid (Hareid kommune). Ble etablert før 2007-valget etter en skolenedleggelse og strid om skolestruktur og har vært størst i Hareid i de tre siste valgene.

Folkelista i Her ø y (Herøy kommune). Har tidligere stilt liste sammen med Senterpartiet, men Senterpartiet stiller egen liste i 2019.

Tverrpolitisk liste for Giske (Giske kommune). Ble etablert før valget i 2015 – med flere tidligere politikere med tilknytning til Høyre på lista.

Sande Vest (Sande kommune). En tverrpolitisk liste for Kvamsøya, Voksa og Sandsøya. Signaliserte først at lista ble lagt ned, men stiller likevel. Lokale lister har lang tradisjon i Sande.

Voldalista (Volda kommune). Ny liste i 2019. Består av politikere fra den gamle Fergelista som stilte til valg i 2011, og som gikk inn i Frp før valget i 2015, men ble vraket i Frp-nominasjonen før årets valg.

Smøla til Trøndelag (Smøla kommune). Ny liste etablert i 2019. Har som kampsak at Smøla bør bli en del av Trøndelag.

Uavhengige lister i Vestland fylke Ekspandér faktaboks Fylkestinget: Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger. Ny liste som stiller i 2019 i flere kommuner og fylkeskommuner i Hordaland, Rogaland, Telemark, Viken og Oslo. Kommunene i Sogn og Fjordane: Samfunnsdemokratene (Gloppen kommune). Et parti som ble stiftet i Gloppen i 2011 og som stiller til valg i Gloppen også i 2019. Kommunene i Hordaland: Sotralista (Øygarden kommune). Ble etablert i Fjell kommune i 1989 i protest mot et søppeldeponi. Stiller til valg også etter at Fjell er blitt sammen med Sund og Øygarden til nye Øygarden kommune.

Bygdalista i Samnanger (Samnanger kommune). Har lang fartstid i lokalpolitikken i Samnanger. Har hatt ordføreren siden 2015.

Ask ø ylisten (Askøy kommune). Ble etablert før valget i 2015 som en lokalpolitisk liste uten bindinger til landsdekkende organisasjoner og partier.

Bygdalista i Austrheim (Austrheim kommune). Har hatt lang fartstid i Austrheim, men stilte ikke i 2011 og 2015. Stiller på igjen i 2019.

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (Nye Alver kommune ). Ny liste som stiller i 2019 i flere kommuner og fylkeskommuner i Hordaland, Rogaland, Telemark, Viken og Oslo.

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (Askøy kommune ). Ny liste som stiller i 2019 i flere kommuner og fylkeskommuner i Hordaland, Rogaland, Telemark, Viken og Oslo.

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (Øygarden kommune ). Ny liste som stiller i 2019 i flere kommuner og fylkeskommuner i Hordaland, Rogaland, Telemark, Viken og Oslo.

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (Bergen kommune). Ny liste som stiller i 2019 i flere kommuner og fylkeskommuner i Hordaland, Rogaland, Telemark, Viken og Oslo.

Solrenningslista (Modalen kommune). Har stilt liste siden 2003. Ingen politiske partier stiller i Modalen kommune.

Samlingslista (Modalen kommune). Har stilt liste siden 2003. Ingen politiske partier stiller i Modalen kommune.

Uavhengige lister i Rogaland Ekspandér faktaboks Fylkestinget: Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger . Ny liste som stiller i 2019 i flere kommuner og fylkeskommuner i Hordaland, Rogaland, Telemark, Viken og Oslo.

. Ny liste som stiller i 2019 i flere kommuner og fylkeskommuner i Hordaland, Rogaland, Telemark, Viken og Oslo. Sosialliberalt parti. Stiller kun i fylkestingsvalget i Rogaland. Kommunene: Hålista (Hå kommune). Lista er resultatet av en sammenslåing mellom Nerbølista og Samlingslista for Søre Hå. Nærbølista som har eksistert siden 1964, har vært størst i Hå kommune de tre siste valgene.

(Hå kommune). Lista er resultatet av en sammenslåing mellom Nerbølista og Samlingslista for Søre Hå. Nærbølista som har eksistert siden 1964, har vært størst i Hå kommune de tre siste valgene. Karm ø ylista (Karmøy kommune). Ny liste i 2019. Etablert av utbrytere fra Frp.

(Karmøy kommune). Ny liste i 2019. Etablert av utbrytere fra Frp. Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (Klepp kommune) . Ny liste som stiller i 2019 i flere kommuner og fylkeskommuner i Hordaland, Rogaland, Telemark, Viken og Oslo.

. Ny liste som stiller i 2019 i flere kommuner og fylkeskommuner i Hordaland, Rogaland, Telemark, Viken og Oslo. Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (Sola kommune). Ny liste som stiller i 2019 i flere kommuner og fylkeskommuner i Hordaland, Rogaland, Telemark, Viken og Oslo.

Ny liste som stiller i 2019 i flere kommuner og fylkeskommuner i Hordaland, Rogaland, Telemark, Viken og Oslo. Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (Sandnes kommune). Ny liste som stiller i 2019 i flere kommuner og fylkeskommuner i Hordaland, Rogaland, Telemark, Viken og Oslo.

Ny liste som stiller i 2019 i flere kommuner og fylkeskommuner i Hordaland, Rogaland, Telemark, Viken og Oslo. Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (Stavanger kommune) . Stilte liste i Stavanger i 2015, men fikk lite oppslutning. I 2019 stiller lista i flere kommuner og fylkeskommuner i Hordaland, Rogaland, Telemark, Viken og Oslo.

. Stilte liste i Stavanger i 2015, men fikk lite oppslutning. I 2019 stiller lista i flere kommuner og fylkeskommuner i Hordaland, Rogaland, Telemark, Viken og Oslo. Sokndalslista i Sokndal (Sokndal kommune). Ny liste i 2019 som blir etablert av utbrytere fra Høyre.

(Sokndal kommune). Ny liste i 2019 som blir etablert av utbrytere fra Høyre. Bygdeliste for Tau og Nordbygda (Strand kommune). Stilte til valg første gang i 2015.

(Strand kommune). Stilte til valg første gang i 2015. Bjoa bygdeliste (Vindafjord kommune). Har røtter i gamle Ølen kommune som bygdelista for Utbjoa, Innbjoa og Haugsgjerdet.

(Vindafjord kommune). Har røtter i gamle Ølen kommune som bygdelista for Utbjoa, Innbjoa og Haugsgjerdet. Utsira bygdeliste (Utsira kommune). Har gjennom mange år vært det borgerlige alternativet i Utsira.

(Utsira kommune). Har gjennom mange år vært det borgerlige alternativet i Utsira. Utsira fellesliste (Utsira kommune). Felleslista ble etablert i 2007 av tidligere Ap-folk.

(Utsira kommune). Felleslista ble etablert i 2007 av tidligere Ap-folk. Kvitsøylista/Ap/Sp (Kvitsøy kommune). Kvitsøylisten ble etablert som egen liste i 2015, men stiller sammen med Ap og Sp i år. Ap har tidligere stilt sammen med en tverrpolitisk gruppering.

(Kvitsøy kommune). Kvitsøylisten ble etablert som egen liste i 2015, men stiller sammen med Ap og Sp i år. Ap har tidligere stilt sammen med en tverrpolitisk gruppering. Frie borgerlige/Felleslisten/KrF (Kvitsøy kommune). Har stilt fellesliste i mange år.

Uavhengige lister i Oslo Ekspandér faktaboks Folkeaksjonen Nei til mer bompenger. Ny liste som stiller i 2019 i flere kommuner og fylkeskommuner i Hordaland, Rogaland, Telemark, Viken og Oslo.

Uavhengige lister i Viken Ekspandér faktaboks Fylkestinget: Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger. Ny liste som stiller i 2019 i flere kommuner og fylkeskommuner i Hordaland, Rogaland, Telemark, Viken og Oslo. Kommunene i Østfold: Ny kurs, By og bygdeliste for Moss og Rygge (Moss kommune). Lista er ny i 2019. Ble etablert i protest mot den planlagte jernbaneløsninga i Moss og som en motvekt til Høyre og Arbeiderpartiet. Moss og Rygge har slått seg sammen til en felles kommune.

(Moss kommune). Lista er ny i 2019. Ble etablert i protest mot den planlagte jernbaneløsninga i Moss og som en motvekt til Høyre og Arbeiderpartiet. Moss og Rygge har slått seg sammen til en felles kommune. Hvaler Styrbord (Hvaler kommune). Ny liste etablert i 2019. Det skjer etter en strid om Høyres ordførerkandidat.

(Hvaler kommune). Ny liste etablert i 2019. Det skjer etter en strid om Høyres ordførerkandidat. Bymilj ølista (Fredrikstad kommune) Etablert i 2015 og fikk inn en representant i kommunestyret.

(Fredrikstad kommune) Etablert i 2015 og fikk inn en representant i kommunestyret. Sammen for Sarpsborg (Sarpsborg kommune). Ny liste i 2019 som er etablert i protest mot planene om Intercity-traseen gjennom Sarpsborg.

(Sarpsborg kommune). Ny liste i 2019 som er etablert i protest mot planene om Intercity-traseen gjennom Sarpsborg. Det rette parti (Sarpsborg kommune). Nytt lokalt parti etablert med krav om en rett jernbanelinje fra Råde til Sarpsborg. En tidligere mangeårig Høyrepolitiker topper lista. Tidligere stortingsrepresentant for Frp, og nå nestleder i Sarpsborg Høyre, Jon Gåsvatn, er leder for interimsstyret. Kommunene i Akershus: Glad i Hurdal (Hurdal kommune). Ble etablert før valget i 2015 i protest mot kommunesammenslåing og kom inn med to representanter i kommunestyret.

(Hurdal kommune). Ble etablert før valget i 2015 i protest mot kommunesammenslåing og kom inn med to representanter i kommunestyret. Folkets R ø st By- og bygdeliste (Lillestrøm kommune). Ble etablert i 2011 i protest mot utbyggingsplanene i Skedsmo kommune. Skedsmo, Fet og Sørum blir slått sammen til Lillestrøm kommune fra 2020.

(Lillestrøm kommune). Ble etablert i 2011 i protest mot utbyggingsplanene i Skedsmo kommune. Skedsmo, Fet og Sørum blir slått sammen til Lillestrøm kommune fra 2020. Nannestad bygdeliste (Nannestad kommune). Ble etablert i 2015 i protest mot kommunesammenslåing og fikk inn tre representanter i kommunestyret.

(Nannestad kommune). Ble etablert i 2015 i protest mot kommunesammenslåing og fikk inn tre representanter i kommunestyret. Tverrpolitisk seniorliste (Nes kommune). Ny liste i 2019 som er etablert etter at seniorlaget i Nes Høyre brøt med moderpartiet.

(Nes kommune). Ny liste i 2019 som er etablert etter at seniorlaget i Nes Høyre brøt med moderpartiet. Bygdelista i Vestby (Vestby kommune). Ble dannet i 2015 etter intern strid i Høyre. Kommunene i Buskerud: Hemsedal bygdeliste (Hemsedal kommune). Lista var ny i 2015 og fikk inn tre representanter i kommunestyret.

(Hemsedal kommune). Lista var ny i 2015 og fikk inn tre representanter i kommunestyret. Nes bygdeliste (Nes kommune). Ble dannet i 1983, var største parti i Nes kommune og fikk ordføreren i 2015 (Tore Haraldset).

(Nes kommune). Ble dannet i 1983, var største parti i Nes kommune og fikk ordføreren i 2015 (Tore Haraldset). Kongsberglista for en attraktiv kommune (Kongsberg kommune). Lista ble etablert før valget i 2015 av utbrytere fra Høyre etter strid om kunnskaps- og kulturparken. Ble største parti i Kongsberg i 2015.

(Kongsberg kommune). Lista ble etablert før valget i 2015 av utbrytere fra Høyre etter strid om kunnskaps- og kulturparken. Ble største parti i Kongsberg i 2015. Nei til bomring (Drammen). Etablert før valget i 2019 i protest mot bompenger.

(Drammen). Etablert før valget i 2019 i protest mot bompenger. Folkestyre (Drammen). Ny liste i 2019 etablert i protest mot den nye storkommunen som er et resultat av sammenslåing av Drammen, Nedre Eiker og Svelvik.

(Drammen). Ny liste i 2019 etablert i protest mot den nye storkommunen som er et resultat av sammenslåing av Drammen, Nedre Eiker og Svelvik. Bygdelista for Flå (Flå kommune). Ble etablert før valget i 2007 og har hatt ordføreren i Flå siden 2007. Lista har hatt rent flertall i kommunestyret siden 2011.

(Flå kommune). Ble etablert før valget i 2007 og har hatt ordføreren i Flå siden 2007. Lista har hatt rent flertall i kommunestyret siden 2011. Nye bygdelista (Krødsherad kommune). Videreføring av Tverrpolitisk liste for Krødsherad som slo gjennom i 2003 og hadde ordføreren i Krødsherad i perioden 2003–2015 (Olav Skinnes).

(Krødsherad kommune). Videreføring av Tverrpolitisk liste for Krødsherad som slo gjennom i 2003 og hadde ordføreren i Krødsherad i perioden 2003–2015 (Olav Skinnes). Bygdelista for Sigdal (Sigdal kommune). Ny liste i 2019 som toppes av en tidligere Venstre-politiker (Runolv Stegane).

Uavhengige lister i Vestfold og Telemark Ekspandér faktaboks Fylkestinget: Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger. Ny liste som stiller i 2019 i flere kommuner og fylkeskommuner i Hordaland, Rogaland, Telemark, Viken og Oslo. Kommunene i Vestfold: Bedre Larvik (Larvik kommune). Lista er etablert av folk i Lardal Tverrpolitiske Liste etter sammenslåinga av Larvik og Lardal. Kommunene i Telemark: Sammen for Bamble (Bamble kommune). Ny liste i 2019 etablert av tidligere leder i Bamble Frp, Vibeke Emilie Andreassen, som ble ekskludert fra Frp.

Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger (Porsgrunn kommune). Ny liste som stiller i 2019 i flere kommuner og fylkeskommuner i Hordaland, Rogaland, Telemark og Oslo.

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (Skien kommune). Ny liste som stiller i 2019 i flere kommuner og fylkeskommuner i Hordaland, Rogaland, Telemark og Oslo.

Bypartiet (Skien kommune). Ble etablert før valget i 2015 av aksjonsgruppene Folkeaksjonen for Alternativ Bypakke Grenland og Aksjon Rett E18.