160.000 eldre går fortsatt ikke ut, eldreombudet advarer

– Det ligger der alltid. Det ligger under alt, når jeg tenker om det er farlig å gå ut og om det er trygt for meg å være med ting.

Hun snakker om bekymringen for korona. En bekymring hun ikke er alene om.

Anne Lise Hessen Følsvik er én av mange eldre som har holdt seg mye inne de siste sju månedene. Den høye sosiale aktiviteten hun en gang hadde ble kraftig redusert da Norge stengte ned i mars.

Derfor blir hun sittende mye hjemme for seg selv på Valderøya i Giske. Med unntak av ett pensjonistmøte én gang i måneden, er det fortsatt slik for henne.

Som enke har hun heller ikke en partner å ha selskap i.

– Jeg savner samværet med andre. Det blir ensomt, sier hun.

Dagene til Anne Lise Hessen Følsvik går med på strikking, bøker og noen teams-møter. Foto: HANS-OLAV LANDSVERK / NRK

Bekymret for ettervirkningene

160.000 nordmenn over 60 år har sluttet å gå ut som følge av koronapandemien. Det viser en undersøkelse gjort av Opinion på oppdrag av eldreombudet.

Mange svarer at de gjør alt de kan for å slippe å gå ut. Andelen som sier de føler seg ensomme er høyere.

Nasjonalt eldreombud, Bente Lund Jacobsen, er bekymret.

– Jeg er redd for hva isolasjonen gjør med dem. Dette påvirker helsa, både psykisk og fysisk.

Hun får stadig tilbakemelding fra eldre som synes folk er for tett i det offentlige rom, for eksempel på kaféer og kjøpesentre.

Eldreombud Bente Lund Jacobsen. Foto: Solveig Nyhus Aksnes / NRK

De eldste blant oss har høyere risiko for å bli dårlige dersom de blir smittet av korona. Nær halvparten av de spurte svarer at de frykter smitte. I tillegg melder hver fjerde at de utsetter, eller lar være å benytte seg av helsetjenester under pandemien.

– Dette er alvorlig. Pandemien ser ikke ut til å gå over med det første, og unntakstilstand ser vi ut til å måtte leve med en god stund til. Det kan slå hardt utover eldres helse.

– Kommer til å forsterke angsten

Anne Lise Hessen Følsvik er også nestleder i Møre og Romsdal pensjonistforbund. Hun har fått mange henvendelser fra andre eldre som føler seg ensomme og sliter med angst.

Hun tror ikke tiltakene kommer til å ta slutt med det første.

– Det kommer til å forsterke den angsten som man har levd med dette halvåret, og det kommer til å forsterke den ensomheten som er spesielt blant de eldre som er alene.

Hessen Følsvik følger ofte med på Hurtigruta når den seiler forbi Valderøya. Nå blir de daglige seilingene også borte en stund. Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

Vil ha mer støtte fra staten

Regjeringen har satt av 60 millioner kroner i neste års statsbudsjett til arbeid mot ensomhet og isolasjon blant eldre under koronapandemien. Det utgjør snaue 170.000 kroner til hver kommune, og imponerer ikke Jacobsen.

– Det er fint at de folkevalgte ser problemet, men beløpet er for lavt og puslete. Tenk for en jul mange får uten besøk av sine kjære.

Hun mener også at stat og kommune komme på banen med ideer før det er for sent.

– Vi har kjempestort ansvar for å sette oss ned sammen med organisasjoner og representanter for å finne løsninger. Man kan samarbeide på tvers av kommune- og fylkesgrenser og lære av hverandre, sier Jacobsen.

Frøydis Høyem, statssekretær (H), Helse- og omsorgsdepartementet. Foto: Helse- og omsorgsdepartementet

Frøydis Høyem, statssekretær (H) i Helse- og omsorgsdepartementet, sier at det er bevilget midler i 2020 utover det eldreombudet fremhever.

– Flertallet av tiltakene som er igangsatt med midler i 2020 vil være aktive i 2021 også. Dette er viktige tiltak for å møte utfordringene. Så må vi selvsagt følge med på utviklingen.