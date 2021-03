16-åring dømd for grov vald

Ein 16 år gamal gut er dømd til ungdomsstraff etter vald mot tre jamnaldrande gutar i Ålesund i fjor. Straffa har ei gjennomføringstid på eitt år. Han er også dømt for å ha sprengt ei heimelaga bombe og for oppbevaring av seksualiserte bilde av ei 15 år gamal jente. Retten konkluderer med at guten har vist at han tyr til vald for å løyse problem og utan å ha noko konflikt med offera.Han må også betale vel 20 000 kroner i erstatning til to av gutane.