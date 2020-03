150 testet for korona i fylket

Ca 150 personer er testet for koronaviruset i Møre og Romsdal så langt. Det opplyser overlege Einar Nilsen ved avdeling for mikrobiologi i Helse Møre og Romsdal. Det er foreløpig to personer som er bekreftet smittet. Laboratoriet i Molde har foreløpig god kapasitet til å gjøre tester for alle hvor det er indikasjon.