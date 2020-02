150 meter lang lekter sjøsett

Den 150 meter lange lekteren som Kleven i Ulstein bygg om vart sjøsett i går. Prosjektleiar Jostein Innerdal i reiarlaget BOA seier til NRK at han er godt fornøgd med framdrifta og at dei reknar med at alt er ferdig i slutten av mars. Prosjektet kom inn på eit tidspunkt då Kleven var ferdig med hurtigrutene og har difor sikra sysselsettinga gjennom vinteren.