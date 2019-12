150 år gammelt tre må ned

Det 150 år gamle lønnetreet, som innbyggere og politikere i Kristiansund lenge har kjempet for å beholde, blir likevel kappet ned. Det har Statens vegvesen bestemt etter at treet har blitt angrepet av sopp. Vegvesenet mener treet hindrer sikten for trafikantene og har også tidligere ønsket å ta ned treet. Nå er det planlagt at treet skal kappes ned torsdag kveld.