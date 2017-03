15.000 har mistet jobben på to år: krisen fortsetter i offshore shipping

For den store norske offshorebransjen er det foreløpig ikke et lys i enden av tunnelen, Ifølge Norsk Rederiforbunds rapport for 2017 vil krisen vedvare også gjennom dette året, og medlemmene i forbundet er mer pessimistiske i år, enn tidligere.

De forventer nemlig at omsetningen går ned med ytterligere 10 prosent i 2017. Norge, inklusive norsk sokkel, er i dag totalt sett det viktigste enkeltmarkedet for norske rederier. Like fullt er de utenlandske markedene samlet sett viktigere for norske rederier.

HÅPER: Rederiforbundets sjef håper bunnen er nådd nå, men venter ikke bedring i 2017. Foto: Tore Tollersrud / NRK

– Av rederienes inntekter forventes syv av ti kroner å komme fra utenlandsmarkedet i 2017. Derfor ser vi med bekymring på utviklingen av de proteksjonistiske strømningene i verden. Noe som også har fått fotfeste i Norge, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Sturla Henriksen.

Flere mistet jobben

Siden høsten 2014 har antall skip som ligger i opplag økt jevnt. Per dags dato ligger om lag 158 skip og 25 rigger tilhørende Rederibundets medlemmer i opplag. I 2016 ble 8300 ansatte permittert eller oppsagt mot 7300 i 2015.

– Lokalmiljø, eiere, sjøfolk og leverandører langs hele kysten kjenner nå på en utrygghet for fremtiden. Historien om havet er en fortelling om opp- og nedturer, men det er viktig at vi ikke mister kjernekompetanse og at vi bygger videre på det vi er verdensledende på i dag, sier Henriksen.

I 2016 ble den norske flåten verdsatt til 51 milliarder dollar, en nedgang på 14 milliarder kroner fra året før. Endringene i fartsområdebegrensningene har ført til at flere norske rederi flagger hjem til Norge.

– Dette viser at en aktiv maritim politikk virker. Et stort antall skip under nasjonalt flagg er gledelig og en viktig forutsetning for at Norge fortsatt skal være en ledende internasjonal skipsfartsnasjon, sier Henriksen.

OMSTILLING: Næringsminister Monica Mæland (H) fikk rapporten mandag. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Mandag overrakte Norges Rederiforbund rapporten til næringsminister Monica Mæland (H).

– Maritim næring har vært gjennom en omstilling i mange hundre år. De kommer til å greie også denne. Men jeg tror dagens krise kommer til å vare i to år til, sier Mæland.

Les hele rapporten her.