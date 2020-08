15 personer forlater riggen

Det er foreløpig ingen nye smittetilfeller på Seadrill-riggen West Phoenix etter at to fikk påvist koronasmitte. 80 personer er nå testet, og innen uka er omme skal alle de 126 ansatte være testet. 15 personer sendes til Kristiansund i dag, forteller kommunikasjonssjef Liv Jannie Omdal. Disse har testet negativt, og forlater riggen for å avlaste cateringen på isolerte lugarer.

Personene fraktes til Kristiansunds karantenehotell, der de følges opp av lokalt smitteteam. For øyeblikket er det ingen produksjon ute på riggen, men de har så vidt startet opp med vedlikeholdsarbeid.