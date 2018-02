15 drosjeløyve «lagt på is»

Drosjetilbudet i mange kommuner i Møre og Romsdal er truet fordi kjøregrunnlaget forsvinner. Det viser statusrapporten som samferdselsavdelinga har laget. Interne konflikter gjør at det mange steder er svært utfordrende å legge til rette for drosjetilbud, står det. For de fleste drosjene er pasienttransport for helseforetaket det som gjør at de holder det gående. Rådgiver Jan Eirik Søraas sier at 15 av drosjeløyvene nå er lagt på is.