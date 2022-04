15 år sidan Bourbon Dolphin-ulykka

I dag er det 15 år sidan Bourbon Dolphin-ulykka. 12. april 2007 kantra Bourbon Dolphin. Dette skjedde under arbeidet med å sette ut anker på 1100 meters djup for boreriggen Transocean Rather vest for Shetland. Åtte mann mista livet.

Her kan du sjå ein dokumentar om hendinga frå 2007: