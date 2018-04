149.000 har penger tilgode

I går kom skattemeldingen, som viser at de aller fleste i Møre og Romsdal vil få igjen penger på skatten. Rundt 149.000 vil i snitt få tilbake 12.000 kroner, men 36.000 må betale tilbake 23.000 kroner i snitt. Avdelingsdirektør Per Helge Rise ved Skatteetaten i Ålesund sier det er viktig at folk ser over skattemeldingen sin, for i år inneholder meldingen nye elementer.