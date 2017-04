147 millionar for Tafjord

Tafjord fekk eit resultat etter skatt på 147,3 millionar for 2016, skriv selskapet i ei pressemelding. Konsernsjef Erik Espeset seier tilgangen på vatn varierer mykje, og at selskapet ikkje lenger kan vere avhengige av vasskraftproduksjon for å sikre gode resultat.