144.000 får igjen på skatten

I Møre og Romsdal er det 144.000 personar som får igjen i snitt 12.000 kroner på skatten. Samtidig er det 25.000 som må betale restskatt, i snitt 17.000 kroner. Vanlege årsaker til restskatt er mellom anna endringar i lånerente, at frådrag er blitt fjerna, lønsauke eller sal av bustad. For å unngå restskatt neste år, ber Skatt Midt-Norge skatteytarane om å sjekke at skattekortet er rett.