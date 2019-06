14.000 innbyggere var uten politi

I helga var det kun en politimann på vakt som skulle dekke hele Stranda, Sykkylven og Norddal. Kollegaen var syk, og ble ikke erstattet fordi politidistriktet skal spare penger. Det melder Sunnmørsposten. Da det kom inn melding om en mulig alvorlig voldssituasjon måtte politiet derfor be brannvesenet om hjelp. Denne hendelsen gjorde heller ikke at politiet i Møre og Romsdal satte inn flere folk på vakt for de neste dagene. Hovedverneombud i politidistriktet beordret derfor full stans i arbeidet, og kommunene sto helt uten politi. Ïfølge avisa løste situasjonen seg etter dette raskt og det ble satt inn flere politifolk på vakt. Tillitsvalgt i Politiets Fellesforbund, Karen Bjelland, reagerer på situasjonen som oppsto og sier til avisa at man ikke kan la økonomi gå foran de ansatte og innbyggerne sin trygghet.