14 personer innlagt med koronavirus

11 nye personer har blitt innlagt med koronavirus i Møre og Romsdal og helseforetaket er nå oppe i 14 personer totalt. Det har vært et stort trykk i helga og de aller fleste er uvaksinert, forteller smittevernoverlege Jørn Åge Longva. Fem personer får intensivbehandling, og de er alle uvaksinerte.

– Vi er obs på at det kan komme flere og vi forbereder oss på det. Bekymringen er at så mange er uvaksinert, så det er en sterk oppfordring om at de som kan ta vaksinen, lar seg vaksinere. Effekten av vaksinen er stor for å unngå alvorlig forløp, sier Longva.

Han sier de ansatte strekker seg langt og tar ekstravakter, men at det kan bli behov for å få avlastning fra andre sykehus og at planlagte operasjoner blir utsatt.