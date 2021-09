14 nye smitta i Ålesund

Ålesund kommune fekk torsdag 9. september meldt 14 nye smittetilfelle. Dette er stort sett kjend smitte, og berre to med ukjend smitteveg. 136 er no i isolasjon, medan det er om lag 306 personar i karantene. Kommunen opplyser at smitta no er størst blant unge som ikkje er vaksinerte. Det er 19 % av dei smitta som er under 16 år. – Sjølv om det for det meste er kjend smitteveg er det ein høg andel der ein ikkje veit kvar dei blei smitta, skriv kommunen. Dette gjeld 16 % av smittetilfella.