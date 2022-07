14-åring frifunnet for voldtekt

En 14 år gammel sunnmørsgutt er frifunnet for voldtekt av en jevnaldrende jente. Gutten ble tidligere i år dømd i tingretten, men er frifunnet i lagmannsretten. Et knapt flertal mener at det ikke kan bevises at gutten har gjort seg skyldig i voldtekt. Retten er likevel kommet til at bevisene er sterke nok til at han må betale henne erstatning på 180 000 kroner.