130 millioner billigere

Statens Vegvesen har forbedra kryssløsninga på Otrøya for kryssinga av Romsdalsfjorden. Den nye løsningen unngår rasfarlige område, er bedre for kollektivreisende, og er 130 millioner kroner billigere enn den opprinnelige løsninga. Prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen sier de hele tiden jobber for å optimalisere løsningene, og redusere kostnadane på Møreaksen.