13 verft klaga på saneringspålegg

Fylkesmannen har pålagt 13 verft i Møre og Romsdal å levere tiltaksplan for å sanere sjøbotnen under dei, etter at det blei avdekka betydeleg forureining under ei kartlegging i 2009. No har samtlege verft valt å klage, skriv smp.no.