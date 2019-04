13 toppkandidatar over 70 år

Nesten ein tredel av partia sine toppkandidatar til kommunevalet i fylket er over 60 år på valdagen. Det viser ein gjennomgang av partilistene som NRK har gjort. 13 av toppkandidatane er over 70 år, ni er under 30. Odd Folkestad på den tverrpolitiske Volda-lista er den eldste toppkandidaten i fylket. SV-politikarane Ole Stensby i Surnadal og Ole Iversen i Aukra er begge fødde i 1999, og er dei to yngste.