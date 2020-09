13 forenklede forelegg i Eidsvåg

UP har gjennomført trafikkontroll i 60-sonen i Stubøvegen på fylkesvei 62 i Eidsvåg i Molde og skrevet 1 forenklet forelegg for mobilbruk og 12 for hastighet. Høyeste hastighet ble målt til 74 km/t.