120 nye besøksvenner

Etter at Aud Kristiansen (87) forrige uke fortalte at hun var ensom har Røde Kors fått en enorm respons fra folk som ønsker å være besøksvenn. Asbjørn Wille som er frivilligkoordinator i Møre og Romsdal Røde Kors sier at siden lørdag har de fått 120 nye besøksvenner.

– At vi skulle få en så overveldende respons og et slikt engasjement er helt fantastisk. Ensomhet er noe som kan ramme absolutt alle og vi har hele tiden folk som ønsker å få besøk.