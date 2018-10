112 i 50-sona

Utrykkingspolitiet gjennomførte ein laserkontroll i ei 50-sone i Borgundvegen i Ålesund i natt. To bilførarar mista sertifikata sine grunna for høg fart. Den høgste farten som vart målt var 112 kilomoter i timen. Det vart også delt ut to forenkla førelegg.