111 km/t i 80-sona

UP har hatt trafikkontroll på Bolsøybrua på Bolsøya. Det er skrevet ut 10 forenklede forelegg. Høyeste fart i 80-sona var 111 km/t. I Leikongvegen på Leikong ble det skrevet ut seks forenklede forelegg. Høyeste fart i 60-sona var 80 km/t. UP stanset en bil i Nedre Strandgate i Ålesund i ettermiddag fordi de hadde mistanke om at bilføreren var ruspåvirket. Sak er opprettet.