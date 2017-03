11 til Haramsøy, Rindal i finale

Deltagerne fra Haramsøy skule tok nesten full pott i dagens utgave av Klassequizen. Selv om de strides innad i laget om hvilken øy som er best av Haramsøya og Lepsøya, samarbeidet de godt når det gjaldt som mest. De synes det er litt surt at de mistet ett poeng, men er godt fornøyd med egen innsats. Med kun ett lag som gjenstår er det nå klart at Rindal, som er det eneste laget fra fylket som har tatt 12 poeng hittil, blir et av årets finalelag. Hvem de får følge av i finalen blir klart når siste skole har deltatt torsdag.