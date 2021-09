11 smitta i Ørsta

Torsdag kveld fekk Ørsta melding om totalt 11 nye smittetilfelle. Disse er alle knytt til det pågåande utbrotet. Kommunen har gått vekk ifrå at folk kan teste seg ut av karantene. Det betyr at alle uvaksinerte skal vere i 10 dagars karantene frå siste kontakt med den smitta. Ein kan teste seg på dag 8 og gå ut av karantene om denne testen er negativ og ein kjenner seg frisk. Dei som er vaksinert for meir enn tre veker sidan er unntatt karantene, men må ta ein test tidlegast 3 døgn etter siste kontakt med den smitta