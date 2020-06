107 km/t i 50-sone

En mann i 40-åra er i Sunnmøre tingrett fratatt førerretten i to år og tre måneder etter å ha kjørt i 107 km/t i en 50-sone i Ålesund. Han skal ha vært til stor fare for andre trafikanter og ikke stanset for politiet som ga han tegn med blålys. Mannen dømmes også til 30 dager i fengsel.