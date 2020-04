106 km/t i 60-sona

Politiet hadde natt til søndag fartskontroll på riksvei 70 ved Rensvikbakken i kristiansund. En person blir anmeldt og fikk førerkortet beslaglagt etter at vedkommende skal ha kjørt 106 km/t i 60-sona. Tre andre førere fikk også bot. I løpet av natta har også en person blitt anmeldt for å kjøre uten førerkort i Ålesund, og en person er mistenkt for å ha kjørt med promille i Tingvoll.