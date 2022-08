102 km/t i 80-sonen i Sunndal

UP har hatt fartskontroll i Sunndalsvegen i Sunndal. 15 førere fikk forenklede forelegg. Den høyeste hastighet ble målt til 102 km/t i 80-sonen. I tillegg fikk to sjåfører forelegg for å ha brukt mobiltelefon mens de kjørte.