100 på 1. mai-markering i Volda

1. mai har blitt markert mange stader i dag, mellom anna i Volda. Der stod Volda Ap, Volda SV og LO på Søre Sunnmøre bak eit arrangement som samla om lag 100 personar. Dei lokale SV-politikarane Cecilie Rørstad og Marit Aklestad (til høgre) stilte i bunadar i solidaritet med Bunadsgeriljaen på Nordmøre. Sverre Leivdal, ordførarkandidat for Volda Ap, hadde den eine hovudtalen under arrangementet. Den andre hadde Mona Fagerås, stortingsrepresentant for SV.