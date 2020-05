100 millionar til grøn skipsfart

Regjeringa løyver 100 millionar kroner til å redusere klimautslippene fra innenriks sjøfart i sitt forslag. Tre firedeler av satsinga går til en kondemneringsordning for skip i næringsskipsfart, for å få gamle og meir forureinande skip ut av marknaden. Dei siste 25 millionane skal gå til å styrke eit program for grøn fornying av lasteskip.