100 kroner for utsikta

Brødrene Jangaard AS som eig den vidgjetne restauranten og terrassen Fjellstua på pynten av byfjellet Aksla i Ålesund, vil frå neste sommar ha 100 kroner for at cruiseturistar og andre turistar skal kunne nyte den flotte utsikta frå Fjellstua. Ifølgje Sunnmørsposten på nett (betalingsmur) ønskjer Jangaard å ta betaling for å møte det store trykket frå mellom anna cruisetrafikken til Fjellstua. Selskapet planlegg å oppgradere og endre både kafeen, terrassen og toalettfasilitetane. Betalingsordninga skal gjelde i turistsesongen frå mai til september, medan byens befolkning skal får tilbod om årskort eller vennekort når dei besøker utsiktspunktet. Inntekta av kortet skal gå til velforeininga Aksla vel.