100 kilometer i timen i 60 sone

Politiet har hatt fleire trafikkontrollar natt til laurdag. I ei 60-sone i Kristiansund fekk to førelegg for å køyre for fort, og ein mista førarkortet for å køyre i 100 kilometer i timen. I ei 40-sone i Kristiansund fekk ein førelegg for å ha køyrd i 48 kilometer i timen. På Bergsøya i Gjemnes kontrollerte politiet 208 bilar for å avdekke ruskøyring. Der fekk ein gebyr for ulovleg soting av ruter og ein for bruk av piggdekk, opplyser politiet.