100 barn født i nabofylket

Rundt 100 barn fra Møre og Romsdal har kommet til verden på St Olavs Hospital i Trondheim i år. Ifølge konstituert klinikksjef for Barn, kvinner og ungdom, Elisabeth Siebke er det på samme nivå som tidligere år. Fødselstallene i fylket har gått ned med 162 fødsler fra 2015 til 2018. På styremøtet i Helse Møre og Romsdal onsdag skal konstituert klinikksjef for Kvinner, barn og unge, Elisabeth Siebke gi en statusrapport om driftssituasjon ved fødeavdelingene i Molde og Kristiansund. De to fødeavdelingene har vært stengt hver sin helg pga mangel på personell i helgene. Fødeavdelingene skal også være stengt hver sin periode i jule og nyttårshelga.