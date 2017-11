100 ansatte kan få nye eiere

I dag ble ansatte i Rolls-Royce Marine i Brattvåg informert om at de kan få nye eiere neste år, skriver selskapet i en pressemelding. Grunnen skal være et mulig salg av virksomheten for styremaskiner, som kontrollerer bevegelsene til roret på et skip. Selskapet vurderer per i dag tilbud fra potensielle kjøpere. Omtrent 100 ansatte kan bli påvirket av en mulig virksomhetsoverdragelse hvis den finner sted.