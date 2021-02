10.420 personer har fått dose én

10.420 personer har fått vaksinedose nummer én i fylket, viser FHIs statistikk fredag. Det er 3,93 per 100 innbygger og gjør Møre og Romsdal til et av fylkene som har satt færrest vaksiner fram til nå. I hele Norge er snart 222.000 personer vaksinert med første dose av koronavaksinen. Litt over 66.000 personer har fått dose nummer to.