10 år gamle Ulrik fikk miljøprisen

10 år gamle Ulrik Sørensen fra Frei mottok miljøprisen under åpninga av fylkestinget i Molde i dag. Ulrik Sørensen har samlet plast langs sjøen i flere år. Han mener all plasten som ligger i sjøen, er ødeleggende for plante- og dyrelivet. Det var fylkesordfører Tove Lise Torve (Ap) som overrakte prisen.