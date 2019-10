1.465.000 mennesker så Warholm

Nordmenn flokket seg rundt fjernsynet for å se Karsten Warholms jakt på VM-gull mandag. 1.465.000 fikk med seg 400 meter hekk-finalen i Doha, og 1.314.000 fulgte 5000-meteren der Ingebrigtsen-brødrene deltok. – Dette er strålende tall og viser at Warholm og Ingebrigtsen-brødrene har sprunget seg inn i hjertene til det norske folk. Det er sjelden vi ser slike TV-tall, og da er det ekstra morsomt at det nå er friidretten som samler det norske folket, sier NRKs sportssjef Egil Sundvor. Til sammenligning var det i snitt 589.000 som satt foran fjernsynet da Karsten Warholm tok gull på 400 meter hekk under EM i Berlin i fjor sommer.