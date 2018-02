Vil ha nye samtaler

Et flertall i kommunestyret i Averøy gikk mandag kveld inn for å be ordfører Ingrid Rangønes (Ap) om å ta initiativ til nye samtaler med nabokommunene om kommunestruktur. Det melder Tidens Krav. Vedtaket kom etter et forslag fra Roald Røsand (V) om å gjenoppta samtaler med Kristiansund om kommunesammenslåing, skriver avisen.